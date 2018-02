Christian Cueva revela cómo lo reprendió Guerrero por su incidente en Sao Paulo

La situación de Christian Cueva en Sao Paulo, ha vuelto a la normalidad luego de que este confirmara su permanencia en el club brasileño. Y uno de los que influyó en la reflexión del volante fue el capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero.

El popular 'Aladino' reconoció a 'Globoesporte', que Guerrero le dio tremenda reprimenda cuando se conoció su negativa a jugar un partido con Sao Paulo, que terminó por alejarlo del primer equipo.

"Él me conoce mucho. Primero me llamó para calmarme y para que pensara en las cosas que no tenía más que hacer. Hablé casi 45 minutos con él y realmente me sirvió esa charla", señaló.

Por otro lado, Paolo Guerrero continúa con sus entrenamientos en Argentina. Este lunes, el 'Depredador' realizó su primer día de entrenamiento al lado de Mariano Pernía, un exjugador de la Selección de España que estuvo en el Mundial Alemania 2006.

Finalmente, Victoria Lopyreva, la Embajadora del Mundial de Rusia 2018, llegó a Argentina para reunirse con Claudio Tapia, presidente de la AFA, y luego brindar una conferencia de prensa en el complejo de Ezeiza.