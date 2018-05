¿Cuál es el futuro de la Selección Peruana tras la suspensión de Paolo Guerrero?

El palpitar de treinta millones de peruanos se desaceleró al conocer la decisión del TAS. Paolo Guerrero no irá al Mundial, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló en contra del delantero peruano y amplió a catorce meses la sanción que la FIFA le impuso.

Para el ex futbolista Germán Leguía este panorama no perjudica en lo más mínimo la perfomance en la cancha. "Perjudica personalmente. no quiere decir que porque no va Paolo van a jugar mal, ellos van a seguir con la misma mentalidad y para eso está Gareca", señaló. Además dijo estar seguro de que 'El Depredador' apoyará a la Selección desde el frente en el que tenga que estar pues, para él, lo que más prima es dejar en alto el nombre del país.

Vale señalar que este martes en la mañana Guerrero está arribando al Perú junto a su madre y no descarta continuar con las acciones legales.