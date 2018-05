Paolo difundió un nuevo mensaje en sus redes sociales

'El Depredador' volvió a aparecer en las redes sociales. Esta vez, para pedir a los hinchas peruanos actuar sin violencia pese a la indignación que causó al país, la ampliación de su sanción por la TAS.

Las palabras de Paolo Guerrero fueron las siguientes: "La violencia nunca es el camino. Mi sueño es un Perú unido. Me gustaría que todos los hinchas y personas que me apoyan en cualquier manifestación pública o privada lo hagan de manera pacífica y respetando el derecho de todas las personas. Les pido que no se persiga a nadie y mucho menos que se difundan imágenes de otras personas con el propósito de ayudarme. Invoco a todas las personas a tranquilizarnos y a unirnos como país. Somos un país milenario que está empezando a alcanzar sus sueños".

Finalmente agregó a su discurso la siguiente frase: "sigamos por un camino sin violencia".