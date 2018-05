Doctor José Luis Noriega hace análisis jurídico del caso Paolo Guerrero

Tras reunirse con Paolo Guerrero y Edwin Oviedo con el titular de FIFA, Gianni Infantino dejó sentada su posición sobre el caso del jugador peruano, y dejó saber que el ente internacional de fútbol decidió no indultar al depredador y por tal motivo se mantiene el fallo del TAS. Tras saberse esta información, en los estudios de 24 Horas Mediodía, el abogado José Luis Noriega, ex presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol , manifestó que no se deberían crearse “falsas expectativas” ante un posible indulto a Paolo Guerrero por parte de FIFA, ya que jurídicamente este no podría proceder.

El hombre de leyes enfatizó que el indulto y el perdón no es posible en los casos de doping y una sanción en estos casos son de orden público y una entidad privada no puede perdonar lo que una ley internacional ha dispuesto, como es este caso lo ha hecho la WADA, en otras palabras la FIFA no podría indultar al capitán de la bicolor porque estaría metiéndose en un problema con la WADA y la UNESCO. Cabe precisar que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en ingles) se creó en 1999 como una agencia internacional independiente formado y financiado a partes iguales por el movimiento deportivo y los gobiernos del mundo.

Durante la entrevista a Noriega, la FIFA formalizó mediante su pagina oficial una declaración sobre la visita del capitán de la blanquirroja, donde señalan que durante la reunión, Oviedo y Guerrero expresaron su posición sobre la sanción impuesta en contra del jugador por contravenir el reglamento antidopaje.

Mediante el comunicado oficial indicaron que Gianni Infantino expresó su profunda comprensión ante la decepción de Guerrero por no poder ser parte del equipo peruano que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2018.