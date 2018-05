Paolo Guerrero habló con BBC Mundo: “No me quiten el sueño de jugar un Mundial”

Se reafirma. En entrevista exclusiva para BBC Mundo, Paolo Guerrero reiteró que pasa por una injusticia. El delantero peruano habló desde Zúrich, Suiza, mientras aguarda la decisión final del Tribunal Federal que determinará en forma definitiva si podrá estar en el Mundial Rusia 2018.

“Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa. Estoy pasando por una injusticia. No me quiten el sueño de jugar un Mundial”, señaló el ‘Depredador’, quien con esperanzas se encuentra a la expectativa del fallo.

“Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial”, afirmó. BBC Mundo recoge la suspensión de 14 meses que afronta el futbolista.

“Yo no me explico por qué he sido castigado. Casi nadie en Perú lo entiende (…) Yo no he hecho trampa (...) Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa”, sostuvo en la entrevista, que se llevó a cabo en el parque ‘El Arboretum’.

“El dopaje es castigado cuando los jugadores o los atletas hacen trampa. Ya fue reconocido ante la FIFA, WADA (siglas en inglés de la AMA) y la TAS que yo no hice trampa”, señaló Guerrero, quien ahora busca reforzar su posición por otro argumento.

“Es una norma que se me está aplicando. Estoy tratando de que el tribunal de justicia se dé cuenta de que en mi país el mate de coca es algo cultural”. El jugador señaló que no se considera un talismán, “pero por todo el cariño de la gente en Perú, tengo que tomarlo así”.

“El apoyo que he venido recibiendo es increíble. Me siento afortunado de tener a un país apoyándome en todo momento” acotó Paolo, de 34 años, quien lucha por consagrar su carrera junto a la selección peruana en la Copa del Mundo.