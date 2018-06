Actriz de cine para adultos sorprende con imagen de Guerrero

No hay duda que Paolo Guerrero movilizó a todo el país. Su habilitación para el Mundial fue celebrada tanto como la clasificación. Las repercusiones no tuvieron barreras, pues una actriz peruana de la industria para adultos no dudó en mostrar su apoyo para el capitán de la 'Blanquirroja'.

Una imagen que llamó la atención de los 240 mil seguidores de Alexis Amore, quizás acostumbrados a otro tipo de publicaciones, es que esta vez tuvieron que dar like al capitán 'blanquirrojo', quien aparece con nuestra bandera y una capa. Alexis mostró su fanatismo y felicidad utilizando el hashtag “Perú” y varios emojis alusivos al deporte y la peruanidad.

La actriz de 39 años nació en lima, pero solo hasta los 9 años, pues luego partió a California para convertirse en una figura reconocida en su rubro. Es muy probable que Alexis seguirá apoyando a Guerrero y la selección en el Mundial de Rusia 2018.