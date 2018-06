‘Foquita’ fue vendado del tobillo derecho

Aunque Jefferson Farfán no tuvo una lesión de gravedad, el departamento médico indicó que solo se trató de un susto y que no había necesidad de realizar una resonancia magnética al tobillo derecho, sin embargo no fue parte de la práctica por precaución.

Los dirigidos por Gareca realizaron su penúltimo entrenamiento, previo al amistoso con Suecia. La unión del equipo es un factor determinante para los protagonistas.

Para el duelo ante Suecia, el Tigre mandaría a los mismos jugadores que estuvieron en el amistoso contra Arabia Saudita, con la única variante que determinaría el regreso de Alberto Rodríguez por Anderson Santamaría.