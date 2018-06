Rusia busca una segunda victoria frente a Egipto

Este martes a la 1 pm los rusos buscarán su segunda victoria contra Egipto, la escuadra de Mohamed Salah, en el estadio de San Petersburgo. Esta sería la ultima oportunidad de clasificación de los egipcios.

El entrenador ruso, Stanislav Cherchésov dijo que Egipto es un equipo equilibrado y aunque saben que Mohamed Salah es el mejor jugador, ellos tienen en cuenta a todo el equipo y no solo a uno. Respecto a la lesión del egipcio en la Champions, el técnico ruso dijo que no cree que Ramos tuvo una intensión de lesionar a Salah, además que el jugador se recuperará y hará felices a su hinchada. Por su parte, Héctor Cúper, entrenador de Egipto, aún no ha asegurado la participación de Salah en el siguiente partido.

Mientras, Polonia y Senegal también se enfrentarán mañana a las 10 am por el Grupo H, ambos son los últimos en debutar en el Mundial, pero se espera un buen partido por parte de ambas escuadras.