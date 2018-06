Cristiano buscará extender su racha goleadora frente a Marruecos

Cristiano Ronaldo buscará extender su racha goleadora a Marruecos. Ahora se prepara para saltar al Estadio Olímpico Luzhniki y así asegurar su pase.

Fernando Dos Santos, entrenador de Portugal, señaló que siempre se debe mostrar respeto y humildad para construir la victoria a través de virtudes. “Debemos imponer nuestras cualidades y tener mucha intensidad”, afirmó.

Asimismo indicó que la prensa no debe centrarse en un solo jugador sino en el equipo. “Portugal fue campeón de Europa, por supuesto que con Cristiano Ronaldo. El capitán es una pieza clave en el partido pero no he visto un jugador que gane solo un partido”.