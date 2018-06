La apasionada hinchada que vistió de rojo y blanco el Mundial de Rusia

Hoy el Perú llora y la tristeza pesa en los rostros, pero aún con la voz desgarrada nunca dejaron de alentar a la Bicolor; y es que ayer la Blanquirroja se jugó dos partidos donde aún con un resultado adverso, once lo daban todo en la cancha y al mismo tiempo, las tribunas sufrían la implacable furia de más de 15 mil hinchas, quienes sin duda alguna goleaban a la afición francesa.

Esa verdadera pasión, desenfreno y amor incondicional, se extrañará en la sede del mundial. Y es que el viaje a Rusia, fue prácticamente una odisea, donde cientos de peruanos sacrificaron mucho, por no decir todo. Donde se cuentan desde los que renunciaron a sus trabajos, vendieron autos, departamentos hasta los que se endeudaron en bancos para seguir a la Blanquirroja en su regreso a las Copa del Mundo.

Porque para nosotros, cuando de alentar se trata no existirán límites que valgan y eso el mundo ahora lo sabe, hasta el periódico francés, Voix Du Nord, tituló un artículo en homenaje a los hinchas peruanos: “Y, al final ¿cómo no amar a Perú? Donde destacaron lo complicado que fue hacer sentir a Francia, ante un enardecido pueblo que no dejó de alentar ni un segundo en las tribunas.

Tanto se hizo sentir el clamor peruano, que hasta el actor Antonio Banderas, cayó ante la hinchada más apasionada y escribió en sus redes sociales: “Perú queda eliminado practicando un juego noble y sin miedos en este campeonato del mundo. pero sobre todo respaldado por una de las mejores aficiones que jamás se haya visto en un mundial”

Cabe indicar que no en vano, fuimos el octavo país en comprar más entradas para los partidos, porque más de 65 mil alentaron con garra y pasión y fueron ellos quienes se llevaron ese "trofeo" a la barra más impresionante en la historia de los mundiales.