Francia vs Uruguay: Cavani aún es la duda del partido

Uruguay se medirá ante Francia por los cuartos de final y la previa al partido genera grandes expectativas y también muchas dudas. La principal de ella, si Edinson Cavani permanecerá en las bancas o no.

Aún sin confirmación por parte del director técnico Óscar Washington, el exfutbolista y actual líder del conjunto charrúa solo se ha limitado a afirmar: “Yo lo de Cavani lo dejo ahí, porque ya la información se dio y yo no quiero entrar a ciertos ‘jueguitos’. Así que en 48 horas se va a saber quiénes integran el equipo titular y quiénes son los suplentes”.

Quien también se ha referido a la posibilidad de que Cavani esté o no en partido es el director francés Didier Deschamps, quien ha planeado su estrategia de juego esté o no el jugador de PSG. “Yo preparo a mi equipo en caso esté o no Cavani. Uruguay tiene otros jugadores excepcionales como Christian Stuani o Christian Rodríguez y que tienen un perfil diferente. Preparo a mi equipo basado en diferentes opciones a inicio de juego, pero también puede ocurrir durante el juego”, afirmó.

Como se recuerda, durante el partido contra Portugal, el delantero uruguayo sufrió una lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda. Durante los entrenamientos con la selección celeste, el ariete del PSG practicó de manera diferenciada al resto del equipo. Su situación aún está en duda.