El “Oreja” Flores dejaría el Aalborg por otro club europeo

Edison Flores estaría listo para dejar el Aalborg de Dinamarca por un equipo europeo, aunque aún le quedarían dos años más en el equipo danés. Se informó que el Rayo Vallecano de Madrid estaría interesado en el peruano, además su traspaso estaría valorizado en 400 mil euros.

Por otro lado, el peruano ya va pensando en el futuro, pues sabe que el fútbol, aunque apasionante, es una profesión pasajera. “Uno a la edad tiene que ponerse las pilas para poder hacer algo porque el fútbol no lo es todo (...) Me gustaría estudiar administración empresarial, me gustaría ser un gran empresario”, afirmó el “Orejitas”.