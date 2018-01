“Bruce Lee” afgano sueña con terminar la última película del fallecido actor

Su nombre es Abbas Alizada y es afgano, no solo es muy parecido al mítico maestro de artes marciales Bruce Lee, sino que también sabe pelear y entrena todos los días para poder aproximarse a que sea un poco al alto nivel de efectividad que tenía el Pequeño Dragón. Siempre se ha dicho que como el no habrá nadie en el mundo de las artes marciales y el cine, pero Abbas, al que suelen llamar "la reencarnación de Lee" es muy conocido en su país y ya tiene más de 80.000 seguidores en Facebook y sueña con convertirse en una estrella de Hollywood en el futuro. Pese a que su familia no tenía suficiente dinero para pagar las clases de kung fu, Abbas aprendió a manejar los nunchakus gracias a las películas de Bruce Lee.

Con 20 años recién cumplidos, el joven afgano ya es un gran exponente de las artes marciales, lo que le ha valido ser admitido por la escuela Wushu, de arte marcial mixto, allí, gracias al potencial que demuestra, él no paga ninguna mensualidad.

“Deseo poder encontrar algún día mi camino a Hollywood. Espero ser el primer afgano que sea parte de la industria cinematográfica de Hollywood y completar la película inacabada de Bruce Lee”, señala Alizada. Se refiere a “El juego de la muerte”, una cinta Bruce Lee dejó sin terminar al morir en 1973.