Rusia: perrita amamanta a un leopardo recién nacido en zoológico

En Rusia, en el zoológico de Vladivostok, una perrita llamada Tessi, protege y alimenta a un leopardo recién nacido, como si fuera su propia cría. Según informaron medio rusos los responsables del lugar en el que nació el pequeño leopardo decidieron apartarlo de su madre porque es un felino muy agresivo y podía dañarlo.

Cabe indicar que aunque la can tiene 4 cachorros propios, su amor y lealtad no tienen límites para con este cachorro de leopardo que ahora se comporta como si fuera otro can más.

Este video conmovió a todos los usuarios de Internet alrededor del mundo luego de que las imágenes donde amamanta al leopardo bebé y lo adopta como uno más de sus cachorros se volviera viral.