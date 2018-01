Preocupante estado de salud del cantante mexicano José José

Hace unos meses declararon al cantante curado del cáncer de páncreas que padecía, sin embargo Enrique Guzmán, su amigo y colega, dijo que no ve con optimismo la recuperación del cantante, pues lo ve triste y no tiene muchas esperanzas. “Lo veo triste, está luchando pero no hay muchas esperanzas. Él está muy animado pero se va cayendo, de alguna manera sí me he despedido”, señaló.

Por otro lado, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, que sufre una fibrosis pulmonar ideopática, fue dado de alta luego de ser intervenido quirúrgicamente por un doble transplante de pulmón en diciembre pasado. Según una fuente cercana a la familia, el cantante ya estaría en su residencia de Miami. Además, pudo celebrar su cumpleaños número 75 el 14 de enero, junto a su familia.