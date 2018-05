Israel: soldado es la sensación en las redes sociales con sus sensuales fotos

Esta mujer con carácter, fuerza, determinación se ha convertido en el blanco de las miradas en internet, se trata nada menos que de la modelo israelí, Orin Julie, que con sus fotografías a subido la temperatura en las redes sociales y ha despertado las ganas de muchos usuarios de enlistarse en el servicio militar. Cabe indicar que la guapa joven sirvió por 3 años en las Fuerzas de Defensa Israel como soldado de combate en la unidad de búsqueda y rescate. Ahora tras ser una heroína de guerra cuenta con miles de seguidores que se deleita con las fotos que sube a su cuenta de instagram.

Esto le ha dado un nuevo rol como modelo para los fabricantes de armas y su trabajo es probar sus productos y exhibirlos en sus redes sociales. La modelo de 24 años, creció bajo la influencia de su padre por las armas y en poco tiempo se volvió adicta a estas.

“Una compañía de armas me vio disparando y me dijo que quería fotografiarme, al comienzo me avergoncé, pero agarré confianza y acepte” confiesa la guapa militar.

Después de vivir las experiencia de la guerra, decidió retirarse para probar suerte en otros rubros y no le ha ido nada mal.