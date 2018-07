Impactante video de “In my feelings challenge” deja atónitos a cibernautas

La fiebre por el "In My Feelings Challenge" ha llegado a todos los rincones del mundo y no dejamos de ver a personas famosas y anónimas, que se atreven a realizar este reto basado en bailar la canción de Drake que así se titula mientras se bajan de un auto en marcha. Pero ha aparecido un vídeo que captó la atención de muchos usuarios porque la protagonista era atropellada por un vehículo que pasaba por su lado. La protagonista del vídeo ha hablado en su Facebook y ha contado toda la verdad sobre el accidente.

Y es que, tras hacerse viral el vídeo en el que se ve a esta chica, de nombre Kari Miller, salir de su auto para hacer el “In My Feelings Challenge” y ser arrollada por otro vehículo que pasa por su lado, la preocupación por su estado de salud se convirtió en viral.

Kari ha dejado impactados a todos los usuarios de las redes sociales al confesar que el accidente que sufrió mientras grababa el reto fue un bien hecho montaje.