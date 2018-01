Venezuela: Familiares de fallecido Oscar Pérez exigen su cuerpo

Indignada y con muchos pesar la madre de Oscar Pérez, el policía venezolano que se rebeló contra el régimen de Maduro, exigió que le entreguen el cuerpo de su hijo luego de que el gobierno anunciará su cremación.

La progenitora del ex piloto también indicó que de no mostrar su cuerpo sería indicio de que este se encuentra vivo. En tanto, familiares de los otros 6 integrantes que acompañaban a Pérez y que también fueron abatidos, aguardaban en las afueras de la morgue de Bello Monte a la espera de información, ya que según las autoridades no se daría la entrega de los cuerpos sin orden. Esta situación ha generado indignación no solo en los familiares sino también en políticos.

Como es sabido, Oscar Pérez fue un policía que se reveló al gobierno chavista de Nicolás Maduro y que murió abatido en un operativo militar en Caracas el último martes junto a otros 6 policías rebeldes.