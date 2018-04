Reino Unido: prótesis magnética le cambió la vida a una mujer sin nariz

En 2012, Jayne Hardman jugaba con su perro en su casa de Redditch, un municipio británico. No hizo nada especial, pero en un descuido, el mastín napolitano le golpeó el rostro y su nariz comenzó a sangrar. No parecía nada grave pero los médicos la revisaron comprobaron que no estaba rota, así que le recomendaron que le aplicara a la zona un poco de hielo.

Pero durante los siguientes seis meses la hinchazón empeoró y, después de acudir un especialistas en oídos, nariz y garganta, las causas de la inflamación seguían siendo un misterio. Recién en junio de 2014, le diagnosticaron granulomatosis de Wegener, que atacó el tejido de su nariz hasta que debieron extirpársela por completo.

Hoy usa una novedosa prótesis se prende al rostro con unos los imanes y está feliz con la prótesis y solo admite un problema: "Cuando estornudo tengo que asegurarme de que la sostengo bien".