España: miles protestan por fallo en caso de violación grupal de 'La manada'

Miles de españoles en Pamplona y otras ciudades volvieron a alzar su voz contra la sentencia de 'La manada', un grupo de jóvenes que atacó sexualmente a una mujer en 2016.

Pidieron la inhabilitación de los jueces que determinaron que lo sucedido fue un abuso y no una violación. En tanto, el Gobierno español evalúa la posibilidad de cambiar las leyes por violación.

Bajo la actual ley no hay violación, si no sucede violencia física o intimidación y es ahí donde surge la polémica. Según la defensa de los agresores, no hubo violencia, pues se amparan en un video en el que se observa que la víctima no pone resistencia.

La mujer que en ese entonces tenía 18 años dice sentirse desanimada para continuar el proceso. Cabe señalar que los hechos sucedieron en la Fiesta de San Fermín del 2016; a poco de conocerse, los cinco hombre la llevaron a un edificio, la violaron en grupo, lo grabaron con sus móviles y le robaron el suyo para que no pudiera pedir ayuda.