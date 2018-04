Nueva Zelanda: prostitución en lista de empleos para solicitar residencia

Según un informe de la Agencia de Inmigración de Nueva Zelanda, calificarse como prostituta o dama de compañía podría ayudar a sumar puntos para lograr la residencia. Pero, las autoridades señalaron que para lograr la deseada residencia se debe alcanzar un máximo de calificación como trabajadora sexual que corresponde al número 5.

Esto implica cumplir ciertos requisitos como ganar más de 25 dólares por hora o ingresos anuales no menores a 53 mil dólares, y tener como mínimo tres años de experiencia practicando ese trabajo. Algunos especialistas señalan que no todas las solicitudes serían aceptadas, debido a que la prostitución no figura entre los trabajos en escasez.

Cabe destacar que Nueva Zelanda es uno de los pocos países donde las leyes protegen los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, con el fin de evitar la explotación.