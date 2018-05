Jhon Travolta celebra los temas de “Grease”

La película Grease celebra 40 años de su estreno y muchas de sus canciones aún suenan en las radios y son recordadas por adultos y jóvenes. Durante el show de Foo Fighter, Jhon Travolta fue invitado al escenario a interpretar “You are the one that I want”. Luego de la performance, Travolta se despidió del público y se fue ovacionado.

Por otro lado, en medio de la polémica, la hija de Jackie Chang acusa a su padre de ser homofóbico y de no haberse hecho cargo de ella, por lo que ahora vive en la calle y duerme debajo de un puente junto a su novia. Ella pidió ayuda o trabajo para salir de esta terrible situación.