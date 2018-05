Argentina: familia tiene al primer perro clonado en Latinoamérica

Una familia argentina perdió a su perro y no pudo superarlo, pero a través de un procedimiento realizado entre una firma de ese país y una organización de Corea del Sur especializada en biotecnología, ahora poseen un primer ejemplar originado a partir de la clonación. Anthony era un perro mestizo que murió hace algunos meses por causas naturales, pero desde algunas semanas ya está otra vez corriendo en el departamento de su familia en Belgrano. Parece ciencia ficción, pero es una realidad, este avance de la ciencia es para aquellas personas que no pueden o no quieren superar la pérdida de su mascota.

El procedimiento cuesta entre 65 mil y 100 mil dólares y se realiza en dos etapas: En la primera, que se llevó a cabo en Argentina, se extrajo el tejido epitelial del perro a clonar, ya sea un perro vivo o 72 horas posteriores a su muerte.

La segunda etapa se realizó en Corea del Sur y es propiamente la técnica de clonación que se aplica desde la época de Dolly hasta la actualidad. La ciencia, sin embargo, ha hecho desde entonces enormes avances tecnológicos que permiten hoy traer al mundo un perro sano y con las mismas expectativas de vida que cualquier otro animal.

Todo el procedimiento puede ser seguido de cerca por los dueños de la mascota, incluso estos podrían viajar a Seúl para ser testigos presenciales del proceso de clonación. La mascota clonada es completamente idéntica a su antecesor fallecido, incluso en el comportamiento y en la forma de interactuar con los dueños.

Para garantizar su bienestar, el nuevo Anthony pasó los primeros seis meses de vida en Corea del Sur, dentro del laboratorio donde fue clonado y asistido por científicos y veterinarios. Cuando ya no había ningún riesgo para su salud y cuando estaba plenamente adaptado a este mundo, la mascota por fin fue trasladada a Argentina, donde actualmente vive con su familia.