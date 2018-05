Will Smith y Nicky Jam cantarán la canción oficial del Mundial Rusia 2018

El famoso príncipe del rap Will Smith y la estrella del reggeaton Nicky Jam llevarán su ritmo latino al Mundial de Rusia 2018, pues ellos fueron los seleccionados para cantar el tema oficial de la copa del mundial.

El tema se llama “Live It Up”, en español sería 'Vive el momento', fue producido por DJ Diplo, y será interpretado el próximo 15 de julio en el estadio Luzhniki de Moscú, justo antes de la final.

Cada cuatro años, la canción del Mundial ha sido uno de los detalles más esperados del evento futbolístico. Entre las más exitosas se encuentra “La copa de la vida” de Ricky Martin en el mundial de Francia 1998, también “The time of our lives” de Il Divo en el 2006, el “Waka Waka” de Shakira en Sudáfrica 2010 y “We are one” de Pitbull y Jennifer López en el 2014.