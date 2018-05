A 20 días de la copa del mundo, La Fifa ya presentó la canción oficial del Mundial Rusia 2018, llamada ‘Live it up’, en español ‘vive el momento’, interpretada por Will Smith, Nicky Jam y la cantante albanokosovar Era Istrefi.

Pese a ser una de las canciones más esperadas por el público, varios hinchas no se mostraron conformes. “Sinceramente la canción oficial del Mundial. No es muy buena, puede ser Nicky Jam el Mismo will Smith, pero jamás superarán a Shakira”, señalaron.