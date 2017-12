Cardenal Cipriani se refiere a protestas e insta al perdón y a discrepar con racionalidad

El Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, habló hoy implícitamente sobre las movilizaciones realizadas en los últimos días en contra el indulto al expresidente Alberto Fujimori, pidió a las personas discrepar con altura y racionalidad, asimismo, se refirió la reconciliación entre los peruanos.

"Quisiera hacer una invocación muy clara. No podemos iniciar el año 2018 con actos de violencia. La violencia no es un lenguaje demócrata ni cristiano ni racional. No es un lenguaje humano para manifestar ideas o discrepar", dijo el prelado en su programa radial Diálogo de Fe.

"Tenemos que pedirle a Dios: ayúdanos, sobre todo a tu pueblo, para que pueda vivir en paz, que no esté rodeado de expresiones de violencia y de amenaza. Discrepemos con altura, con racionalidad. Y creo que de esa manera recibiremos al Papa en un clima de paz", comentó el religioso.

"La palabra reconciliarse es algo doloroso, es un acto espiritual en el que la presencia de Dios hace que mi corazón cambie. Está muy lejano a una especie de no guerra, no insulto, de encuentro sociales y políticos, de eso no hablo. Solamente quisiera entrar en una interpretación de la palabra, porque se ha politizado completamente, se ha convertido en un elemento de agresión de unos a otros, ahí no quiero entrar" añadió el Cardenal Cipriani.

Al ser abordado por la prensa, el mayor representante de la Iglesia Católica en el Perú dijo que está supervisando de cerca los trabajos que se vienen realizando en la base Las Palmas donde el Papa Francisco oficiará una multitudinaria misa como parte de su visita al Perú.