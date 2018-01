Empresa de transportes se pronuncia por accidente en Pasamayo

Uno de los buses de la empresa “San Martín de Porres”, protagonizó un trágico accidente en el Serpentín de Pasamayo, donde murieron 48 personas. Luis Martínez, administrador de la empresa de transportes, aseguró que el accidente no fue causado por una falla humana, exceso de velocidad o por un desperfecto mecánico, sino porque un tráiler impactó el bus y ocasionó que este se desbarrancara.

También indicó que el chofer de la unidad siniestrada tenía más de 9 años trabajando para la empresa que no cuenta con un seguro particular para los pasajeros, que solo tienen el SOAT. Este cubre emergencias pero no tratamientos o indemnizaciones en caso de un accidente como este, que dejó 48 víctimas mortales.

Cabe indicar que esta empresa sigue vendiendo pasajes con toda normalidad un día después del trágico accidente en Pasamayo.