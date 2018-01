Ausencia de lluvias reduce el nivel de captación de agua en Lima y Callao

La continua ausencia de lluvias en la sierra ha provocado que las diversas entidades responsables del recurso hídrico, prevengan sobre su uso a la población, ya que la captación de agua para Lima y Callao se ha reducido.

Al respecto, Yolanda Andia, responsable de producción Sedapal, dijo que la escasez de agua provoca que se reduzca el caudal de los ríos en el nivel de agua, por ello la población debe cuidar este recurso.

A diferencia del año anterior, en esta época del año ya habían precipitaciones constantes, pero ello desencadenó que se produzcan deslizamientos y desbordes de los ríos. Pero esa situación no ocurrirá, según Grinia Ávalos, sub directora de Predicción Climática Senamhi, ya que en la actualidad lo que se presenta es La Niña, la cual ocasiona lluvias en la región amazónica y andina, pero no en la costa.

Tanto Sedapal como Senamhi invocan a la población a utilizar de manera responsable el agua, a fin de asegurar el abastecimiento de este servicio durante los meses que restan del año.