La Victoria: músico Eduardo Saettone fue capturado y llevado a Requisitorias

Esta noche, según informe policial, el conductor de televisión Eduardo Saettone (40) fue detenido y llevado hasta la sede de Requisitoria de la Policía Nacional del Perú por el caso de homicidio calificado a Maria Elena Coronado.

Recordemos que el músico fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por el atropello a la mujer de 69 años, el 23 de agosto del 2012 en la cuadra 37 en la avenida Benavides.

Cabe señalar que minutos antes de esta captura, Saettone a través de sus redes sociales envió el siguiente mensaje: “Estoy haciendo este video porque me estoy entregando a la justicia y porque no creo que pueda hablar desde prisión. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para salvar la vida de la señora Maria Elena. Dicen que yo me fugué pero eso no es cierto, yo permanecí a la lado de ella todo el tiempo hasta que se dirigió a la clínica más cercana”.