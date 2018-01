Ministerio de Salud descarta casos de influenza AH1N1 en Perú

La muerte de 23 personas a causa del virus AH1N1 en Ecuador, entre noviembre del 2017 y enero del 2018, ha generado preocupación en Perú. Y es que este mismo virus se notificó por primera vez en el país en 2009 y provocó la muerte de más de 260 personas.

Ante esta situación, el ministro de Salud, Abel Salinas, aseguró que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de influenza AH1N1. "Los niños, adultos mayores y población de riesgo reciben la vacuna AH1N1. No tenemos ningún caso ahora, pero eso no significa que no estemos atentos", expresó.

Por otro lado, se pudo constatar que en la frontera de Perú con Ecuador no hay un control sanitario para evitar que el virus ingrese al país. El director regional de Salud en Tumbes, Wilmer Davis Carrillo, manifestó que aún está en coordinación el control de ingreso y salida en la frontera, donde a diario cruzan cientos de personas entre peruanos y ecuatorianos.

Recuerde que para evitar el brote del virus, es importante lavarse constantemente las manos, cubrirse las manos al estornudar y colocarse la vacuna contra la influenza AH1N1.