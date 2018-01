Hombre sepultado en bloque de cemento: familiares sospechan de pareja sentimental

Tras el macabro hallazgo, los hermanos Sarango sospechan de Angelina Ayala Figueroa, quien fue pareja sentimental de su fallecido hermano, Guillermo Sarango Zárate. Según comentan, Ayala daba diferentes excusas sobre el paradero de su hermano. “Al principio me dijo que estaba de viaje, luego me cambiaba de versión a que estaba enfermo, después nos dijo que no nos quería ver”, señaló Liliana Sarango, hermana de Guillermo Sarango.

Desde la desaparición de Guillermo, Ayala vivió con su hija en la casa ubicada en Ventanilla. La residencia estuvo en litigio por varios años entre los familiares de Guillermo y Angelina Ayala. Tras ganar el litigio, los hermanos Ayala decidieron remodelar el inmueble. Son los obreros quienes encontraron un bloque de cemento, al romper una parte encontraron la suela de un zapato lo que les dio una pista del paradero del desaparecido hermano.

Peritos en criminalística ingresaron a la azotea de la casa en la noche del domingo. Tras realizar la remoción del cemento encontraron el cadáver que aún no ha sido identificado.