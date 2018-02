SJL: pacientes denuncian que médicos se beneficiarían del hospital

Indignación. Cientos de pacientes reclamaron al Ministro de Salud, Abel Salinas, por el mal trato que reciben en el hospital de Canto Grande del distrito de San Juan de Lurigancho, cuando el funcionario visitaba sus instalaciones.

Los pacientes también dijeron que el hospital no cuenta con utensilios básicos como esparadrapos y medicamentos. Según sus testimonios, el hospital no entrega sus medicamentos para favorecer a las farmacias aledañas que serían propiedad de los médicos del nosocomio. “Ellos [el hospital] dicen que no hay, que el Ministerio de Salud no les manda [medicamentos] (…) Luego, te mandan a las farmacias de fuera y allí sí encuentras, y son los mismos medicamentos que manda el Ministerio de Salud para el programa del SIS”, aseveró un paciente.

Al respecto, el ministro Abel Salinas, dijo que se investigará la denuncia, pero de confirmarse se dará una sanción, “es algo que no se va a permitir”, manifestó. Además, comentó que se está trabajando en una red hospitalaria para atender a la población del distrito.

La red comprenderá la construcción de un hospital de nivel 3 en los terrenos del actual hospital, y otros cuatro establecimientos de salud en las zonas de Enrique Montenegro, Ganimedes, Jaime Zubieta y Zárate.