¿Qué deben hacer las víctimas de acoso o violencia si no son atendidas en comisarías?

La violencia contra la mujer es una problemática que afecta a todo el país y ha llegado a niveles preocupantes por la inacción de las autoridades. Muchas mujeres víctimas de abusos, se han quejado que no tienen como defenderse, pues las comisarías no hacen nada. Ante esto, ¿sabe usted a qué institución acudir para garantizar que las denuncias se concreten?

Alberto Huerta, vocero de la Defensoría del Pueblo, indica que la entidad tiene una línea gratuita que funciona todos los días las 24 horas, por lo que cualquier agraviada puede poner en conocimiento qué comisaría no las quiere atender, ya que ellos intervendrán inmediatamente en su defensa. Así también, el funcionario criticó la manera que la policía actúa en estos casos. “La denuncia debe ser fácil, no compleja. O sea, a penas la mujer entra a la comisaría y está indicando que la han agredido debe tomarse la denuncia”, enfatizó.

Otro problema que afrontan las mujeres víctimas de abuso es que desconocen sus derechos y no saben a qué instituciones pueden acercarse para buscar justicia. En otros casos, hay quienes conocen sus derechos, pero no los ejercen por miedo a que no les crean o temor al mismo agresor que muchas veces las tiene amenazadas.

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año, más de 100 casos de feminicidio y tentativa se cometieron en el país.