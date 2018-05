SMP: perro de raza “pitbull” mata a otro can que era paseado por una menor de edad

La negligencia de la propietaria de un perro de raza pitbull desencadenó en un mortal ataque contra otro can, donde fueron en vano los esfuerzos de los vecinos que gritan desesperados, e intentaban hacer que el perro, que no llevaba correa, suelte al otro can. Según testigos del incidente, la menor pasaba tranquila con su mascota cuando salio corriendo el perro y agarró del cuello al otro can y a pesar que la gente le echaba agua no lo soltaba por nada hasta que lo mato.

Tras el lamentable hecho, los vecinos condenaron la irresponsabilidad de la propietaria que no socializa a su perro, por lo que temen futuras agresiones. También señalaron la negligente de la propietaria que tampoco se detuvo a prestarle auxilio al animal moribundo. El hecho ocurrió en la calle Huanuco en el distrito de San Martín de Porres.

Cabe señalar que la ley de tenencia de animales potencialmente peligrosos, vigente desde el 2001 señala que el dueño de este tipo de mascota debe ser evaluado psicológicamente y la tenencia se da bajo condiciones de socialización y bienestar animal y compete a las autoridades municipales ejecutar las sanciones correspondientes.