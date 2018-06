Venezolana que fue violada y atacada con ácido podría perder la vista

Gina, la joven venezolana que hace ocho meses llegó al Perú para buscar un futuro mejor, continúa luchando por su vida en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, luego de ser víctima de intento de feminicidio por el hijo de la dueña del lugar donde vivía. “Fui violada, torturada, acuchillada; me ha dado muchas puñaladas por la cabeza, las piernas, los brazos, me ha echado ácido en la cara, he perdido una vista”, aseveró la víctima, quien afirma que está perdiendo la vista de un ojo.

Reyner David Alvarado Meza es el hijo de la dueña del departamento que Gina alquilaba. El jueves por la mañana se enteró que ella dejaría el lugar para irse a vivir con su novio, fue entonces que Reyner Alvarado, preso de los celos, llegó hasta el departamento y con la excusa de verificar las condiciones en que dejaba el inmueble, ingresó y la atacó salvajemente.

Luego de torturarla, tirarle ácido en el rostro y violarla, el sujeto, al creerla muerta, quiso acabar con su vida ingiriendo veneno, mientras que ella se lanzó del tercer piso para intentar escapar de su agresor. La joven de 27 años, nunca imaginó que el acoso de Reyner llegaría a más, ni tampoco que se convirtiría en una víctima más de intento de feminicidio.

El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva del sujeto por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y violación sexual.