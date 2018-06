Agente policiales continúan investigando feminicidio ocurrido en Ate

Un nuevo caso de feminicidio se produjo en nuestro país. Esta vez una joven de 20 años e identificada como Yesenia Lozano Melo fue asesinada de una disparo por su conviviente en Ate, un policía en actividad que responde al nombre de Edwin Campos Sánchez, quien tras cometer su accionar se habría quitado la vida, según las investigaciones preliminares.

“Eran tranquilos, bromeaban, Mi tía me dijo que su hija no le contestaba, venimos y nos topamos con que estaba ahí botada”, precisó un familiar de la joven. De otro lado, también se conoció que las relación de la pareja era relativamente tranquila.

Al respecto, la madre de Yesenia manifestó que su hija y el muchacho tenían un buen trato. “Me decía que Edwin es bueno, vivían bien ellos. Yo no me puedo quejar. Con mi hija a diario me comunicaba, la llamaba”, señaló.

Por su parte, un allegado al presunto feminicida no logró explicar el porqué se produjo esta situación, quien también indicó que el vínculo sentimental entre su hermano y la muchacha era “muy buena”. Finalmente las investigaciones vienen siendo llevadas a cabo por efectivos del sector.