Papa a nativos: “Necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento”

El papa Francisco se reunió esta mañana, en el coliseo cerrado de Madre de Dios, con representantes de diversos pueblos indígenas de la amazonía, en su primera actividad oficial tras llegar a Puerto Maldonado, en el marco de su visita oficial al Perú.

“En ustedes, quiero agradecer y saludar a todos los habitantes de la amazonía. Gracias por ayudarme a ver más de cerca, en vuestros rostros, el reflejo de esta tierra. En ustedes, quiero agradecer y saludar a todos los habitantes de la amazonía”, comentó el papa Francisco al inicio de su discurso.

“Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento. He querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la iglesia. Los pueblos originarios amazónicos nunca han estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora”, agregó el religioso.

“Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la amazonía como una despensa inagotable de los Estados, sin tener en cuenta a sus habitantes. El reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación”, añadió.

“La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida”, remarcó el papa, alertando también que no solo la contaminación está amenazando la Amazonía. “Me refiere a la trata de personas: la mano de obra esclava o el abuso sexual. La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo”, advirtió.