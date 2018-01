Huaura: asesino confiesa cómo mató a su expareja y a su hija

Sin el mayor remordimiento, Óscar Medina Jara, sujeto quien asesinó a su expareja y su menor hija de apenas 5 años confesó ante los agentes policiales cómo, el último domingo, atacó a sus víctimas y las enterró en una casa de Huaura.

El hombre indicó que mientras Luzmila Margarita López Herrera, quien estaba parada frente a él, le dijo ‘Sabes que me estás cansando, siempre te alteras y amenazas diciendo que me darás donde más me duele, y yo no sé a qué te refieres’, luego tomó una pita naylon que estaba tirado en el suelo y un fierro para asesinarla.

La familia de la víctima, aseguró que el crimen se cometió días antes que ella iniciara juicio por alimentos contra el hombre. Asimismo los miembros pidieron que se investigue a la actual pareja del asesino, ya que dudan que el solo hombre haya cometido el hecho.