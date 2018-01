Huaraz: karateca hizo “papelón” durante exhibición de artes marciales

No fue una, ni dos, tampoco tres, sino cinco los bochornosos momentos por los que pasó un profesor de karate durante una exhibición en Huaraz. En las imágenes registradas por uno de los asistentes se observa al “sifu” cuando alinea a sus ayudantes, se aleja para tomar posición, saluda al púbico, se concentra da uno, dos, tres pasos y golpea a uno de los asistentes y no a la tabla que debía partir. Pero tras el fallido intento no se dio por vencido y lo intentó por segunda vez terminó rompiéndole la nariz a su ayudante.

Tras su lamentable demostración el público estalló en risas y para superar el vergonzoso momento, el instructor de karate realizó una vez más la patada mortal y terminó en el suelo.

Los funcionarios municipales que lo contrataron no podrían creer lo había sucedido, al final los padres de familia decidieron matricular a sus hijos en otro curso, menos con este “maestro” de karate, pues temían que salgan lastimados como el ayudante quien se llevó la peor parte.