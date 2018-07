Chimbote: hombre quemó mano de su exesposa con una varilla de soldar caliente

En Chimbote, un sujeto le quemó la mano a su exesposa por reclamar pensión del hijo de ambos de cuatro años. Según primeros reportes el descontrolado hombre tomó una varilla de soldar caliente y tras amenazarla de muerte le quemó la mano izquierda dentro de un taller en la avenida Buenos Aires.

Según la denuncia, Hodaliz Serrano Alayo de 34 años llegó hasta la Comisaría 21 de Abril para denunciar este repudiable acto cometido por su exesposo Edgar Alfredo Torres Sáenz.

“Él estuvo trabajando con su pistola de soldar cuando discutimos. Le dije que el domingo fue a visitar a mi hijo y dejé 100 soles de su comida y al día siguiente ya no estaba. Yo le he reclamado y me respondió que me iba a devolver ese dinero. Por eso lo he buscado para que me devuelva y me quemó la mano”, denunció la madre de familia agraviada.