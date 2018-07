Cañete: padres cuestionan declaraciones de Liliana La Rosa tras intoxicación masiva

La semana pasada se dio a conocer el caso de más de 400 menores que resultaron intoxicados en Cañete tras ingerir un desayuno brindado por el programa Qali Warma. Ante este tema, Liliana La Rosa, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, acudió al lugar para evaluar situación, pero sus declaraciones indignaron a los padres de familia.

“Miren ustedes, sino quieren el desayuno, no están obligados a consumirlo. Este es un consumo voluntario que el Gobierno organiza para que los niños tengan alimentación”, señaló

Tras ello algunos tildaron de desatinadas sus declaraciones, sin embargo, la titular de la cartera de Desarrollo, aseguró que malinterpretaron su mensaje. “Esas afirmaciones han sido sacadas de contexto. La pregunta de varias personas era ¿cómo hacemos para no recibir los alimentos? ¿necesitamos hacer un memorial? No, no necesitan hacer un memorial” acotó.

Finalmente La Rosa indicó que la empresa distribuidora del alimento que intoxicó a los niños de Cañete, será denunciada penalmente y solicitarán prisión preventiva para sus representantes. En tanto, el Congreso de la República la ha citado para este miércoles 25 de julio para que rinda su manifestación sobre el caso.