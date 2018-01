Continúan las fricciones en Fuerza Popular por proceso disciplinario a facción de Kenji

Este martes 23 de enero, Kenji Fujimori, quien afronta su tercer proceso disciplinario, deberá presentarse ante la Comisión Disciplinaria de Fuerza Popular para explicar las razones que lo llevaron a abstenerse del pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski, junto a otros nueve congresistas de su bancada.

Para el parlamentario del bloque de Keiko, Edwin Vergara, el menor de los Fujimori debería dar un paso al costado, pues se ha convertido en el máximo opositor del partido 'naranja'.

En tanto, el vocero alterno del fujimorismo, Héctor Becerril, señaló que la facción liderada por Kenji, no abandonará Fuerza Popular. "Eso no van suceder porque ellos saben que si renuncian no cumplirán con su objetivo de formar otra bancada (..) Nosotros seguiremos con el debido proceso", expresó.

Cabe señalar que el proceso disciplinario se viene dando de forma individual, por lo que cada parlamentario será citado de forma separada. El próximo en brindar su descargo será Bienvenido Ramírez, quien fue citado para el 5 de febrero.