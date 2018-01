Kenji Fujimori: “No pienso renunciar a Fuerza Popular y me voy atrincherar”

Kenji Fujimori continúa en constante enfrentamiento en Fuerza Popular pero no quiere renunciar a este partido. Así lo señaló en una entrevista concedida al diario El Comercio, donde el congresista expresó su disconformidad con los motivos por los cuales está enfrentando un tercer proceso disciplinario.

“Yo no me voy a quedar callado, el hecho de que me hayan llevado a un tercer proceso disciplinario por expresar lo que pienso a través de redes sociales, no me van a tapar la boca, ¿qué quieren, que les de mi clave de Twitter? Tampoco, tampoco. Esto no es Pyongyang” expresó el menor de los Fujimori.

El hermano de Keiko señaló que si en su bancada lo quieren tener al margen lo van a tener que expulsar pero que se atrincherará a su partido. Estas declaraciones las dio el último martes por la tarde tras decidir no asistir al local de su partido, donde lo esperaban los integrantes del comité disciplinario.

La parlamentaria Úrsula Letona se manifestó al respecto y dijo: “yo la verdad quisiera ‘deskenjizar’, ‘desavengizar’ la agenda y a pasar a temas mucho más importantes […] es obvio que él (Kenji Fujimori) no quiere pertenecer a Fuerza Popular”.

Por su parte el parlamentario Octavio Salazar sostuvo que Kenji Fujimori pretende que lo echen de su partido como parte de un intento de victimización.

Kenji Fujimori también ha dicho que tarde o temprano tendrá que sentarse con su hermana Keiko para intentar mejorar la relación que ha trascendido de lo político a lo familiar, lo que según señaló tienen que ir por cuerdas separadas

Mientras tanto, en tumbes, el congresista Kenjista Bienvenido Ramirez dijo que si Kenji es expulsado, todos los de esa fracción se irían con él, incluso señaló que ya viene pensando en el nombre que llevaría su nueva agrupación.