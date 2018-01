Definen lista de ex funcionarios que serán investigados por la comisión Lava Jato

En la última sesión, la comisión Lava Jato aprobó pasar a condición de investigados a personas jurídicas, ex funcionarios y ex ministros de los gobiernos de Ollanta Humala y Alan García, los que han sido involucrados en los contratos de la Interoceánica Sur, Gasoducto del Sur y Línea Amarilla.

Entre los nombres de esta lista que destacan figuran el de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, su ex funcionario de confianza Gabriel Prado, el ex ministro nacionalista Rene Cornejo, el ex presidente del Congreso Carlos Ferrero, así como el ex ministro del gobierno aprista Enrique Cornejo y la ex jefa del gabinete de asesores del MEF Cecilia Blume.

Según el congresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, esta lista se ha elaborado en base a personas que han estado en la comisión, han declarado ante ella pero sus manifestaciones no han satisfecho a este grupo investigador, de acuerdo al congresista, a esto hay que sumarle la aparición de nuevos documentos.

Todo esto ha generado que estos nombres sean incluidos para que sigan siendo investigados, lo cual no significa que sean culpables. Por otra parte, la comisión Lava Jato espera que en los próximos días se defina la fecha para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski reciba en Palacio a los miembros de este grupo de trabajo.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, señaló que esta reunión se estaría dando entre la primera y segunda semana de febrero. Este anuncio fue saludado por la congresista fujimorista Luz Salgado quien dijo que espera que el presidente “acuda a las instancias correspondientes para dar su versión y pueda esclarecer las diversas inquietudes, no solamente de la Fiscalía sino principalmente de la Comisión Lava Jato”.

El presidente de la República también recibirá a la Fiscalía en la ampliación de su declaración en calidad de testigo por el caso de la Interoceánica Sur.