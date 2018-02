Luciana León y padre de niña asesinada se reúnen para convocar una marcha

“Jimena renace” es el nombre de la marcha convocada por el padre de la niña asesinada en San Juan de Lurigancho y la congresista aprista Luciana León. La convocatoria se hizo a nivel nacional y está programada para este jueves.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, la legisladora pidió al Ministerio Público que dicte prisión preventiva contra César Alva Mendoza, el asesino confeso de la niña de 11 años que desapareció en San Juan de Lurigancho y posteriormente fue encontrada calcinada.

La marcha tomará lugar el jueves 8 del presente mes e iniciará en la Plaza San Martín. El objetivo de la marcha será llamar la atención a las autoridades en especial a la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional para que tenga un rol más activo en este tipo de casos.

La parlamentaria aprista afirmó que el sistema fiscal y judicial no está funcionando de la forma correcta y realizo una autocrítica aceptando que el Congreso tampoco está cumpliendo con su labor.

Por otro lado, el Ministerio del Interior anunció que abrió una investigación a la comisaría de Canto Rey por la muerte de la menor de edad en su jurisdicción. La oficina de Asuntos Internos del Mininter estará a cargo de las pesquicias.

Ante esta situación, otros legisladores fueron más severos y no dudaron en solicitar la pena de muerte. "He presentado el proyecto de ley en 2007 porque estoy de acuerdo con la pena de muerte. Estas personas no tienen derecho a la vida", expresó la congresista fujimorista Lourdes Alcorta.

De igual forma, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén se mostró a favor de este castigo, pues considera que no se les puede mantener en la cárcel con el dinero de los peruanos.

Finalmente, todos coincidieron en que debe haber mayor celeridad a los proyectos que proponen endurecer los castigos para los abusadores de menores.