Galarreta rechaza fallo de la CIDH que resuelve archivar acusación a magistrados del TC

A través de una carta, el presidente del Congreso Luis Galarreta exhortó al presidente de la República a no acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que requirió al Estado peruano archivar la acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

En la misiva Galarreta rechazó la solicitud de la Corte, pues según él transgrede la soberanía del país. El titular del congreso sostuvo que acatar el pedido de de la CIDH sentaría un precedente nefasto que configuraría una intervención ilegítima de un organismo internacional en los asuntos internos de un Estado.

Por otro lado, de acuerdo al profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico, Alonso Gurmendi, el Perú se ha comprometido a acatar los fallos de la Corte, por lo cual obedecerlo no afectaría su soberanía, también dijo que en caso el Perú no cumpliera con la resolución de la Corte, esto podría afectar la legitimidad del país en un plano internacional pero no involucraría ninguna sanción.