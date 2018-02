SUTEP prepara pliego de reclamos para negociar con el gobierno

La posibilidad de una huelga de maestros es real, sin embargo sería la última opción que se daría en caso las negociaciones entre el magisterio y las autoridades del sector educación no prosperen.

En ese sentido, el Secretario General del Sutep Alfredo Velásquez, señaló que ya se iniciaron las conversaciones para tratar el pliego de reclamos de los docentes del país. Entre los principales pedidos está la conformación de una Comisión Multisectorial integrada por las carteras de Economía y Justicia para que vea los puntos relacionados con el aumento de remuneraciones.

En ese contexto, el representante del Sutep, señaló cuales serían los posibles escenarios que se darían en caso no se llegue a un acuerdo con las autoridades: “Si no hay solución hasta el 31 de marzo, nos vamos a un proceso de conciliación todo el mes de abril, si en ese proceso de conciliación no existe una intencionalidad de mejorar nuestras demandas […] o nos vamos a un arbitraje o nos vamos a una huelga”.

Este viernes los representantes del Sutep recibirán una primera respuesta por parte del ministerio de Educación. En tanto, el gremio de maestros tendrá reuniones de coordinación en diferentes puntos del país.