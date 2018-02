TC dejó al voto recurso presentado por Humala y Heredia para salir de prisión

Hoy, 12:18 AM

Tras pasar más de 200 días en prisión, la expareja presidencial podría salir en libertad, ya que el Tribunal Constitucional dejó al voto los recursos de Habeas Corpus presentados por las defensas del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para revertir la orden de 18 meses de prisión preventiva que pesa sobre ambos.

Su defensa cuestionó el trabajo de la Fiscalía. “¿Es razonable y proporcional que dos personas estén purgando prisión por 222 días sin tener acusación fiscal y sin tener condena?” se cuestionó Alberto Otárola, abogado de Nadine Heredia.

El expresidente y la exprimera dama afrontan un proceso por lavado de activos por presuntos aportes de campaña que el Partido Nacionalista habría recibido de Odebrecht. La decisión del Tribunal se daría antes que Jorge Barata, exdirectivo de la constructora brasileña en el Perú, declare ante los fiscales peruanos.

Frente a esto, César Nakazaki, abogado de Ollanta Humala, señaló que lo que diga Barata no perjudicaría a Humala ni a Heredia y aseguró que no puede ser utilizado para condenar a la otrora pareja presidencial. “Los testimonios en Brasil sirven para el interés público, sirven para formular una acusación pero no sirven para condenar” sostuvo Nakasaki.