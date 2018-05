Ollanta Humala asegura que el Partido Nacionalista del Perú "no está muerto"

Ollanta Humala y Nadine Heredia pasaron su primera noche en libertad en su vivienda, ubicada en Surco. Tras abandonar la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), el expresidente se dirigió a la sede del Partido Nacionalista Peruano (PNP) para reunirse con sus militantes.

Durante su discurso, Humala Tasso entró en confrontación con otros líderes políticos y denunció una discriminación contra ellos, aunque no precisó de qué tipo. "A nosotros no nos acusan de haber confundido el interés público con el privado, al resto sí. A nosotros nos investigan por nuestro origen", expresó.

Luego criticó el trato que ha recibido pese a su calidad de ex jefe de Estado. "Hoy día miro con asombro cómo pueden maltratar a un expresidente. Sin embargo, no digo nada, porque si yo defendí la ley también me someto a ella", indicó.

Por último, pidió a sus partidarios comunicar al resto de sus miembros que el Partido Nacionalista "no está muerto". Según el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, Ollanta Humala insiste en sacarle provecho político a la situación. De esta manera, se sumó a la lista de expertos que critican el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la ex pareja presidencial.