Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió a implicados en “Mamanivideos”

Los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez se hicieron presentes en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y hasta saludaron a los miembros de este grupo de trabajo al llegar.

Ambos se apersonaron para hacer uso de su defensa, la misma que Kenji Fujimori prefirió no utilizar pues no se hizo presente en esta sesión, ya que solicitó nueva fecha para declarar. Tanto Ramírez como Bocángel solicitaron que la sesión se de en estricto privado.

Respecto al proceso que se les sigue a los parlamentarios Fujimori, Ramírez y Bocángel, que podría terminar en un desafuero parlamentario, la congresista del bloque liderado por Kenji Fujimori , Maritza García, dijo: “yo creo que este proceso de desafuero no tiene ni pies ni cabeza y no debería proceder porque el proceso de desafuero político no es una venganza”.

El congresista Mamani también se hizo presente en la sesión pues estuvo como testigo. Mamani aprovechó la ocasión para reiterar que sí entregó el material completo sin editar a las autoridades a pesar de que los peritos de la Fiscalía concluyeron que los videos entregados no eran de una fuente original.